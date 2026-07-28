ファーム打率.389の20歳がアピール！ソフトバンク、“左の大砲候補”がタイ…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの佐倉侠史朗は27日、タマホームスタジアム筑後で行われたソフトバンク三軍戦の大分B-リングス戦に「4番・一塁」で先発出場。6回の第3打席で、適時打を放った。



5回に1点を先制したソフトバンクは、続く6回。無死一、三塁とチャンスを作ると、打席には4番の佐倉が入った。



佐倉は初球の甘く入った変化球を上手く捉え、中前に適時打を放つ。4番の一打で2－0とリードを広げると、さらにソフトバンクはこの回集中打で一挙4得点。5－0と一気に試合を決定づけた。



投げてはソフトバンク先発・飛田悠成が6回10奪三振無失点の好投。その後は熊谷太雅、井﨑燦志郎、岡田皓一朗が1イニングずつ無失点に抑え、ソフトバンクが5－0で完封勝ちを収めた。











佐倉は、2023年育成ドラフト3位で九州国際大付高から入団。高校時代から“左の大砲”として注目を集め、地元・福岡県出身のスラッガー候補だ。



支配下登録を目指して地道な努力を続け、三軍戦を中心に実戦経験を重ねる日々。今季はここまで二軍戦でも6試合に出場し、打率.389と成長をアピールしている。



支配下登録へ向け、今後の成長に注目が集まる。























【動画】軽く振ってセンターへ！地元出身の佐倉侠史朗が適時打

DAZNベースボールのXより













重厚感たっぷり



地元出身の大砲候補

佐倉侠史朗がタイムリーヒット



⚾️ソフトバンク(三軍)×大分

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【了】