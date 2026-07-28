28日と29日に『マイナビオールスターゲーム2026』が開催される。
昨年はパ・リーグが第1戦に5－1で勝利し、2戦目も10－7で乱打戦を制し2連勝で幕を閉じた。
直近10年のオールスターゲームを見ても、パ・リーグが連勝で終えたのは17年、18年、22年、23年、25年と5度もあり、パ・リーグ優勢の戦いが続いている。
▼直近10年のオールスターゲーム戦績
16年：セ 1 （1） 0 パ
17年：セ 0 － 2 パ
18年：セ 0 － 2 パ
19年：セ 1 － 1 パ
20年：開催せず
21年：セ 1 － 1 パ
22年：セ 0 － 2 パ
23年：セ 0 － 2 パ
24年：セ 1 － 1 パ
25年：セ 0 － 2 パ
セ・リーグがオールスターを勝ち越したのは16年が最後で、2連勝でオールスターを終えたのは11年前の2015年だ。今季のセ・パ交流戦はセ・リーグが39勝、パ・リーグが65勝で上位3球団は西武、ソフトバンク、日本ハムとパ・リーグの3球団で、セ・リーグで交流戦を勝ち越した球団は巨人しかなかった。
夢舞台とはいえ、交流戦、近年のオールスターでやられっぱなしのセ・リーグ。今年は意地を見せたいところだ。