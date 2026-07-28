28日と29日に『マイナビオールスターゲーム2026』が開催される。

昨年はパ・リーグが第1戦に5－1で勝利し、2戦目も10－7で乱打戦を制し2連勝で幕を閉じた。

直近10年のオールスターゲームを見ても、パ・リーグが連勝で終えたのは17年、18年、22年、23年、25年と5度もあり、パ・リーグ優勢の戦いが続いている。

▼直近10年のオールスターゲーム戦績

16年：セ 1 （1） 0 パ

17年：セ 0 － 2 パ

18年：セ 0 － 2 パ

19年：セ 1 － 1 パ

20年：開催せず

21年：セ 1 － 1 パ

22年：セ 0 － 2 パ

23年：セ 0 － 2 パ

24年：セ 1 － 1 パ

25年：セ 0 － 2 パ

セ・リーグがオールスターを勝ち越したのは16年が最後で、2連勝でオールスターを終えたのは11年前の2015年だ。今季のセ・パ交流戦はセ・リーグが39勝、パ・リーグが65勝で上位3球団は西武、ソフトバンク、日本ハムとパ・リーグの3球団で、セ・リーグで交流戦を勝ち越した球団は巨人しかなかった。

夢舞台とはいえ、交流戦、近年のオールスターでやられっぱなしのセ・リーグ。今年は意地を見せたいところだ。