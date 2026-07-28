







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの山下恭吾は27日、HARD OFF ECOスタジアム新潟で行われた「ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026」にパシフィック・リーグ選抜の一員として5回の守備から途中出場。9回の第2打席で、同点に追いつく適時三塁打を放った。



全パは2－3と1点を追う展開で9回表の攻撃を迎えた。全セはこの回から広島東洋カープの大卒ルーキー・齊藤汰直をマウンドに送った。



この回先頭の7番・陽柏翔が四球を選んで出塁。無死一塁で打席には途中から「8番・二塁」に入っている山下。



その初球、150キロのストレートを山下が逆方向に弾き返した。打球は強い当たりとなって右中間を割っていく。この当たりで一塁走者の陽は三塁を蹴って一気にホームイン、山下も俊足を飛ばして三塁に到達した。











山下の一打で3－3の同点に追いついた全パは、その後4番のエドポロ・ケインに3点本塁打が飛び出すなど、この回一挙5得点。最終回に打線が爆発した全パが、7－3で勝利を収めた。



山下は、2022年育成ドラフト2位で福岡大大濠高から入団した高卒4年目の22歳。攻守両面で野球センスを感じさせる内野手だ。



2024年は二軍で10試合に出場し、打率.333を記録。さらに昨季は、二軍で自己最多の30試合に出場して打率.321と数字を伸ばした。



この試合では一軍を経験している投手から逆方向に長打を放つなど、確かな成長を示した山下。支配下登録へ向けたアピールを続けられるか注目される。





















【動画】強打＆俊足！山下恭吾の適時三塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













集中力＆神速



途中出場・山下恭吾(ソフトバンク)が大仕事

1塁ランナー・陽柏翔(楽天)も好走塁を披露

※本日引退表明・陽岱鋼とは親戚関係



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