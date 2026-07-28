







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズのエドポロ・ケインは27日、HARD OFF ECOスタジアム新潟で行われた「ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026」にパシフィック・リーグ選抜の「4番・右翼」として先発出場。9回の第5打席で、試合を決定づける3点本塁打を放った。



全パは2－3と1点を追う展開で9回表の攻撃を迎えた。全セはこの回から広島東洋カープの大卒ルーキー・齊藤汰直をマウンドに送った。



全パは山下恭吾（ソフトバンク）の適時三塁打で3－3の同点に追いつくと、横田蒼和（西武）の一塁野選の間に1点を追加して4－3と逆転。



なおも2死一、二塁で、打席には4番のエドポロ。カウント2－2からの7球目、高めに来た152キロのストレートをエドポロが豪快に振り抜いた。











快音を発した打球は、バックスクリーンに飛び込む3点本塁打となった。エドポロが力と力の勝負を制す一発を放ち、全パが7－3で勝利を収めた。



エドポロは、2025年ドラフト2位で大阪学院大から入団したルーキー外野手。190センチ・102キロという体格を生かした身体能力が武器で、走攻守に大きな可能性を秘めている将来の主軸候補だ。



ファームではここまで60試合に出場し、打率.222ながらリーグ最多の15本塁打を放っている。76三振と確実性に課題を残すが、38個の四球を選んでおり出塁率は.354をマークしている。



一軍では10打数0安打と結果を出すことができていないが、後半戦での一軍定着へ期待がかかる。

























【動画】高めをバックスクリーンへ！怪力エドポロ・ケインの3ラン

DAZNベースボールのXより









笑顔爆発のガッツポーズ



バックスクリーンへ衝撃の腕力

エドポロ・ケインが3ランホームラン



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【了】