







大学4年時のドラフトで指名漏れを経験しながら、「2年でプロに行くぞ」とすぐに気持ちを切り替えたソフトバンク・髙橋隆慶内野手。社会人野球の名門・JR東日本では、個人成績よりもチームの勝利を優先する先輩たちの姿に触れ、野球への向き合い方を変えていった。プロ初本塁打を放ったルーキーを支える、指名漏れからの2年間と家族への思いに迫った。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：髙橋隆慶

茨城県出身。高校時代は明秀学園日立高でプレーし、卒業後は中央大に進学した。大学時代はドラフト指名に届かなかったが、JR東日本で2年間プレーした後、2025年ドラフト5位で福岡ソフトバンクホークスに入団。ルーキーイヤーの今季は一軍初昇格を果たし、プロ初安打となる本塁打も記録した。持ち味の長打力を武器に、一軍定着を目指している。







「まず1本やな」プロ初本塁打の翌日…先輩や同級生と交わした言葉



初本塁打の余韻が残る翌日の打撃練習では、中央大の先輩にあたるDeNA・牧秀悟から「ナイスバッティング、まず1本やな」と祝福された。同級生の石田裕太郎とも言葉を交わし、中央大やJR東日本出身の投手と一軍で対戦したい気持ちも膨らんだ。



「やっぱり一軍の舞台で対戦したい」



胸を躍らせる中でも、同級生の巨人・西舘勇陽や石田には負けたくない思いがあり、一軍で対戦する日を心待ちにしている。実現するには、まず自らが一軍に定着しなければならない。「自分が常に出られるような立場にならないとチャンスは少ないと思う」と、一軍定着への思いを強めている。











家族の前でも、一軍で安打を放つ姿を見せることができた。両親がスタンドから見守った試合でHランプをともし、「ヒットを打てたのでよかったです」と喜んだ。



母からは日頃から頻繁にメッセージが届き、「（母が）二軍戦の配信を見ることができる会員になって、毎試合見てくれている」と支えを実感している。茨城の実家には、野球人生で放った本塁打のボールが並んでいる。現在は手元にあるプロ第1号も、「今回も渡して飾ってもらいたいです」と家族のもとへ届けるつもりだ。



そのプロ第1号にたどり着くまでには、大学時代の指名漏れと、社会人野球で過ごした2年間があった。









「2年でプロに行くぞ」指名漏れを糧に築いた現在地

[caption id="attachment_277141" align="alignnone" width="1200"] JR東日本時代の髙橋隆慶【写真：産経新聞社】[/caption]





中央大4年時にはプロ志望届を提出するも、指名漏れを経験。大学ラストのリーグで好投手との対戦を重ねる中で、「プロになるなら、東都で対戦したピッチャーを普通に打てないと厳しいだろうな」と、当時の力ではプロで通用しない現実も感じていた。



ドラフト当日は自身の指名よりも、西舘や石田の行き先を気にかけていた。「指名漏れした時は全然ショックはなく、社会人で頑張ろう、2年でプロに行くぞという思いにすぐ切り替えられた」と覚悟を決め、社会人で力を磨く決断に迷いはなかった。



指名漏れを経て、2年後のプロ入りを目標に社会人野球の名門・JR東日本の門をたたいた。入社1年目から4番を任される一方、年長の選手たちが個人成績よりも勝利を優先し、求められた役割を果たす姿に触れたことで、結果だけに一喜一憂していた意識が変わっていった。



「大学時代は自分自身に焦点を当てすぎて、自分の結果、打つ、打たないに左右されて一喜一憂が多かった。社会人に進んで、自分の結果は二の次、チームが勝てばいいと思ってやれた」











自らの成績ではなく、勝利のために何ができるかを考える姿勢を身につけた社会人での2年間が、プロ入りを支える土台になった。



チームの勝利を優先する姿勢は、打撃の考え方にも変化をもたらした。大学時代は長打を意識するあまり、力みにつながる場面もあった。JR東日本では打撃コーチと「バットにちゃんと当てないと長打も出ない」と話し合い、長打を捨てるのではなく、確実に捉えた先に強い打球を生み出す形を追求した。



都市対抗予選や本大会では、一打が勝敗だけでなく、応援する社員の喜びにもつながる。「チームが勝つことで社員の方々が喜んでくれる。勝つために自分が何をできるのかは、常に考えながらやっていた」。持ち味を生かしながら勝利へ貢献する打撃を求めた経験は、長打力を磨く現在にもつながっている。



再昇格に向け、ファームで求める基準は高い。



「ファームではチームの中で一番の成績を残して、一軍に呼ばれる選手でありたい」



課題に挙げる守備のレベルアップにも力を注ぎ、再び昇格の機会をつかんだ際には「シーズンの最後まで一軍で戦えるように準備をして、チームの力に少しでもなれるように頑張りたい」と力を込めた。



プロ初本塁打で得た自信と気づきを次の一歩へ変え、一軍で必要とされる選手を目指して打撃と守備を磨いていく。



（取材・文：灰原万由）























【動画】恐るべき弾道！髙橋隆慶のプロ初本塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













ベンチからもおめでとう



左中間へ放り込む

ルーキー髙橋隆慶がプロ初ホームラン🎉



⚾️DeNA×ソフトバンク

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