







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季WSで、トロント・ブルージェイズと第7戦までもつれる死闘を演じた。今季は明暗がくっきり分かれている中、米メディア『ドジャースウェイ』は、同チームの選手はトレード市場で狙い目になるのではと主張している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは日本時間27日終了時点で、2位に12ゲーム差をつけナリーグ西地区首位を独走している。一方、ブルージェイズは首位と13.5ゲーム差の最下位に沈んでおり、トレード期限までに売り手に回ってもおかしくはない状況だ。



同メディアは「ドジャースは大型補強に積極的に動くつもりはないと報じられている。しかし、ブルージェイズ投手陣に獲得のチャンスがあるなら、一度動いてみる価値はあるかもしれない。今季序盤、同チームから獲得したエリック・ラウアー投手は期待を大きく上回る活躍を見せ、現在では先発ローテに欠かせない存在となっている」と指摘。



続けて、「決して切羽詰まった状況ではないが、投手陣の層が試されているのは確かだ。編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、不安に駆られてトレードを行うタイプではない。しかし、先発陣にもう一枚安心材料を加えることに損はないだろう。ケビン・ガウスマン投手やシェーン・ビーバー投手は十分に戦力として計算できる投手であり、もし獲得できればブルージェイズファンにとって皮肉な展開になるという“おまけ”まで付いてくる」と主張している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】