株式会社ニフコは28日、株式会社西武ライオンズが管理運営する「ベルーナドーム」（埼玉県所沢市）にて熱中症対策システムの実証実験を開始したと発表した。

ニフコは、西武の本拠地球場「ベルーナドーム」で、熱中症対策システム「NETSZERO™（ネツゼロ）」の本格導入に向けた実証実験を開始した。

ニフコの熱中症対策システム「NETSZERO™」は、省電力で無線通信を行う測定センサーを設置することにより、遠隔地のパソコンやスマホなどから設置場所の状況を確認することが可能。このシステムは、既に神奈川県横須賀市立学校70校に本格導入され、大田区や宮崎市など複数の自治体や学校法人の他、複数の企業でもトライアルを実施中であり、教育現場における子どもたちや様々な場所で働く人たちの健康・安全を守ることに貢献している。

今回実証実験を行うベルーナドームでは、これまでも環境測定が実施されていたが、新たに測定センサーをドーム内の様々なエリア計10カ所に取り付けることで、エリア別の温度、湿度、WBGT（換算）値を自動計測し、遠隔からの確認ができる。これを受け、管理者は状況に応じた迅速な熱中症予防策の実施や今後の計画に役立てることが可能だ。また、測定データは蓄積・グラフ化されますので、エリア別のリスク分析や空調管理計画の検討にも活用できる。

なお、このシステムは2026年7月からの実証実験を経て、2026年9月頃の本格導入を目指している。

▼ 熱中症対策システムの特長

・省電力で無線通信を行う測定センサーを使用するため、取り付け・取り外しが容易で大規模な配線工事が不要

・クラウドを通じたデータ集約により、インターネットにつながる環境があれば、現場に赴かなくても状況確認が可能

・エリア別の温度、湿度、WBGT(換算)値を見える化し、規定値を超えた際には管理者へアラート通知

・システムから過去の温度、湿度、WBGT(換算)値の測定データを出力可能

・システムから日々のチェックリストを自動作成し出力可能

・測定データは蓄積・グラフ化され、エリア別の熱中症リスク分析や、施設の空調管理の検討に活用可能