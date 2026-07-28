







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは27日、8月4日から30日までのホームゲーム開催日に、「THE LIVE Supported by 大和地所」で特別イベント「プロ野球解説者トークショー」を開催すると発表した。



同イベントには、TBSチャンネル2の野球中継で解説を務める佐々木主浩氏や谷繁元信氏をはじめ、元プロ野球選手がゲストとして登場する。



トークショーでは、DeNAのこれまでの戦いぶりや注目選手を振り返るほか、当日の試合の見どころを紹介。会場内の飲食店で提供されるおすすめメニューの食レポなども予定されている。











ゲストとして、佐々木氏、谷繁氏のほか、三嶋一輝氏、濱口遥大氏、内川聖一氏、槙原寛己氏、小笠原道大氏が出演する予定となっている。



開催日は8月4日、5日、6日、9日、18日、19日、20日、23日、30日の計9日間。開始時間は開催日によって異なり、いずれも試合前に行われる。



観覧は無料。ただし、会場の「THE LIVE」は飲食店のため、着席後は飲食物の注文が必要となる。





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