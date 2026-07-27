







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の問題を抱える中、約2週間ぶりにブルペン投球を行い、投手復帰へ前進した。一方で、膝を守るための投球フォームの修正が肘や肩へ新たな負担を及ぼす可能性もある。米メディア『USAトゥデイ』のジョシュ・ピーター記者が言及した。



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大谷はブルペンでの投球後、デーブ・ロバーツ監督から「大きな前進」と評価された。ロバーツ監督は「腕に問題はない。傾斜を使って前脚へ体重を乗せる動作が問題ないかテストしている」と説明した。



しかし、大谷は左膝の違和感によって2度目の先発登板を回避している。球団は軟骨と関節の問題が症状に関係しているとしており、いまだに復帰時期も明らかになっていない。



さらに、膝に負担のかからないフォームに取り組んでいる大谷については「投球フォームを変えることが良いか悪いかを一概に言うことはできない。パフォーマンスが向上することもあれば、悪化するケースもある」との声が整形外科医からあがっている。



懸念が拭えない大谷について、ピーター氏は「彼は膝の問題が投球フォームの乱れに関連している可能性を示唆している。その結果として投球フォームを調整していると聞いた医師は、そのアプローチが予期せぬ結果を招く恐れがあると考えている」と言及している。











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