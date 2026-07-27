







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、首痛で負傷者リスト（IL）に入っているウィル・スミス捕手の離脱が長引いている。ここまではダルトン・ラッシング捕手を軸に穴埋めをしてきているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、何かテコ入れしないと今後が苦しくなると懸念を示している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「現状ではラッシング以外に安心して起用できる捕手がおらず、終盤戦へ向け不安を抱えたままの陣容だ。そのため、トレード期限までに先手を打ち、今季終了まで安心して任せられる捕手を補強すべきだろう。現時点ではスミスの復帰時期は不明で、もしラッシングまで故障するようなことがあれば一気に深刻な状況に陥ることになる」と指摘。



続けて、「ブリーチャーレポートのザカリー・D・ライマー記者はライアン・ウォード外野手との交換で、シンシナティ・レッズのタイラー・スティーブンソン捕手を獲得する案を提案している。彼は680万ドルの現契約が今オフ満了予定で、数か月間だけ捕手を必要としているドジャースにとって理想的な補強候補と言える。今季は78試合、打率.249、8本塁打、28打点といった数字を記録しているが、左打ちのラッシングと組ませれば、左右のプラトーン起用における右打者側を理想的に担える存在となるだろう」と記している。



今季のトレード期限は約1週間後に迫っているが、それまでに新たな捕手を獲ってくることは果たしてあるのだろうか。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】