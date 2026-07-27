NPB史上初！西武、インド出身の194センチ右腕と育成契約　「チームの勝利…









埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは27日、インド出身のアクシャイ・モーレ投手と育成選手契約を結んだと発表した。インド出身選手がNPB球団と契約するのは初めて。背番号は「146」に決まった。







ライオンズの選手たちの獲得経緯がわかる

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モーレは194センチ、88キロの22歳右腕。長身を生かした投球フォームが特徴で、140キロ台後半の直球やフォークを武器としている。最速は150キロを計測し、シンカー、スプリット、チェンジアップ、カーブなど複数の変化球も操る。



野球を始めてから約6年と競技歴は浅いものの、昨年は中東・南アジア地域で行われたプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」に出場。今年6月に西武が実施したトライアウトにも参加し、将来性や野球に取り組む姿勢を評価された。



また、柔道ではインド全国大会で準優勝した経験を持つなど、高い身体能力も備えている。



今回の契約は、西武が2025年11月から進める「西武ライオンズ海外戦略」の一環。海外から将来性のある選手を発掘、育成し、チームの戦力強化や野球界の発展につなげる狙いがある。











モーレは球団を通じて、次のようにコメントした。



「素晴らしい機会を与えてくれたライオンズに、心から感謝しています。チームメートやコーチの皆さんから多くを学びながら、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。そして、ファンの皆さんに信頼していただける選手になれるよう、謙虚な気持ちを忘れず、毎日努力を重ね、成長し続けていきたいと思います。皆さんにお会いできる日を楽しみにしています」



取締役球団本部長の広池浩司氏も、モーレの特徴や契約に至った経緯を下記のように説明した。



「日本で野球をするのが夢だったモーレ投手は、長身を生かしたエクステンションの長さが特徴の投手です。MAX150km/hのストレートに加え、シンカー、スプリット、チェンジアップ、カーブなどの変化球も一通り操ります。柔道ではインドの全国大会で準優勝の経験もあるアスリートで、誠実な性格にも魅力を感じています。昨年行われた中東・南アジア地域初のプロ野球リーグ『ベースボール・ユナイテッド（Baseball United）』で活躍し、今年6月のトライアウトでも今後に向けて大きな可能性を示しましたので育成契約を結ぶことにいたしました。ライオンズで大きく成長し、インドで野球をする人たちの希望の星になって欲しいです」





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