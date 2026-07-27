







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



27日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは石原勇輝投手を一軍登録から抹消した。











石原は7月14日に一軍に再昇格。5試合に救援として登板した。



昇格後の2試合はともに1イニングを投げて1失点を喫したが、直近の3試合は無失点に抑えていた。



なかでも同20日の中日ドラゴンズ戦では、4点ビハインドの7回から2番手として登板。2イニングを投げて3奪三振無失点と、味方の反撃に繋げる投球を披露した。











石原は広陵高から明治大というエリートコースを歩み、2023年にドラフト3位でヤクルトに入団した24歳の若手左腕。



プロ1年目は二軍で25試合に救援登板したが、一軍での登板は1試合のみ。昨季も2試合の一軍登板に終わったが、今季はすでにキャリアハイの6試合に登板している。



そのうちの1試合は先発としてマウンドに上がるなど、実戦派のサウスポーとして存在感を高めている。後半戦も一軍戦力に割って入れるか注目される。







【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】