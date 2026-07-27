（左から）山野太一、伊藤大海（写真：産経新聞社）

　

　マイナビオールスターゲーム2026」が7月28、29日に東京ドーム（第1戦）、富山市民球場（第2戦）で行われる。ここでは地上波生中継のテレビ放送予定、インターネット・ライブ配信情報など無料視聴方法をまとめた。

 

 

放送予定・試合日程

 

 

7月28日（水）　東京ドーム

18時30分試合開始

 

テレビ

＜地上波＞

テレビ朝日系列　18時30分～21:00

 

＜BS＞

BS朝日　17時30分～18:30（ホームランダービー）、21:00～（地上波リレー放送）

 

＜CS＞

テレ朝チャンネル2　17時30分～

 

インターネット配信

ABEMA　17:30 ～ 試合終了まで

 

　

 

7月29日（木）　富山市民球場

18時30分試合開始

 

テレビ

＜地上波＞

テレビ朝日系列　18時30分～21:00

 

＜BS＞

BS朝日 17時30分～18:30（ホームランダービー）、21:00～（地上波リレー放送）

 

＜CS＞

テレ朝チャンネル2　17時30分～

 

インターネット配信

ABEMA　17:30 ～ 試合終了まで

 

　

 

※≪注≫第2戦が雨天等中止の場合は富山市民球場で翌日に順延。

予備日は30日（木）まで。試合開始は18:30～

 

【了】