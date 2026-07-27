マイナビオールスターゲーム2026」が7月28、29日に東京ドーム（第1戦）、富山市民球場（第2戦）で行われる。ここでは地上波生中継のテレビ放送予定、インターネット・ライブ配信情報など無料視聴方法をまとめた。
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放送予定・試合日程
7月28日（水） 東京ドーム
18時30分試合開始
テレビ
＜地上波＞
テレビ朝日系列 18時30分～21:00
＜BS＞
BS朝日 17時30分～18:30（ホームランダービー）、21:00～（地上波リレー放送）
＜CS＞
テレ朝チャンネル2 17時30分～
インターネット配信
ABEMA 17:30 ～ 試合終了まで
7月29日（木） 富山市民球場
18時30分試合開始
テレビ
＜地上波＞
テレビ朝日系列 18時30分～21:00
＜BS＞
BS朝日 17時30分～18:30（ホームランダービー）、21:00～（地上波リレー放送）
＜CS＞
テレ朝チャンネル2 17時30分～
インターネット配信
ABEMA 17:30 ～ 試合終了まで
※≪注≫第2戦が雨天等中止の場合は富山市民球場で翌日に順延。
予備日は30日（木）まで。試合開始は18:30～
【了】