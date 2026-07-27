旬菜酒庵 月こや（しゅんさいしゅあん つきこや）

2026年5月にオープンした「旬菜酒庵 月こや」は、旬の食材を使った和食と日本酒が楽しめるお店です。夜は居酒屋として営業していますが、土・日曜日はランチ営業も実施。体にやさしいおばんざいランチやお魚の定食と共に、昼からゆっくりお酒を嗜むことができます。

大人時間がゆっくり過ごせる店内

店内は木のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気で、カウンター席とテーブル席を完備。一人でふらっと立ち寄るのも、友人との食事にもぴったりです。

ネイビーに一枚板が映える印象的なカウンターは、モダンでありながらシックな和が感じられグッとおしゃれな雰囲気を醸し出しています。

落ち着いたグレーの壁に鮮やかな抽象画が目を引くテーブル席は、大切な人とゆっくりお酒を交わせる心地良い空間。

一品ずつ違う楽しみが詰まった、彩り豊かなおばんざいランチ

この日は、カウンター席でお店自慢のおばんざいランチをいただきました。

木箱の中にはお皿もお食事も色とりどりで、手元に届いた瞬間に思わず笑顔になってしまう華やかさです。

店主によると、この日のおばんざい9品のうち7品が先週とは異なるメニューだったそう。その時季ならではの食材を取り入れながら内容が変わるため、何度訪れても新しい発見がありそうです。

右上から、白味噌の和風ラタトゥイユ・新潟栃尾揚げ切り昆布の煮物・静岡三島のフルーツトマトのお浸し・茄子と釜揚げしらすの揚げ浸し・豚バラ軟骨の角煮・真蛸の煮物・磯つぶ貝のうま煮・豆あじの南蛮漬け・卵豆腐。

中でも特に印象に残ったのが、茄子と釜揚げしらすの揚げ浸し、豚バラ軟骨の角煮、手作り卵豆腐の3品。

茄子の煮浸しは、じっくりと出汁が染み込み、口に入れた瞬間に旨みがじゅわっと広がります。しらすの柔らかな風味とミョウガのさっぱり感をアクセントに、茄子のとろけるような食感も相まって最高のバランスで、思わずおかわりをしたくなる味わいでした。

豚の角煮は、軟骨であると思えないほどにほろりとほどけるほど柔らかく、噛むたびにジューシーな旨みがあふれる一品。しっかりと食べ応えがありながらも、上品な味付けで最後まで重たさを感じません。

そして、手作り卵豆腐は驚くほどなめらかな舌触り。やさしい出汁の風味とさっぱりとした後味で、暑い季節にもぴったりです。

お好きな方は、ご飯と汁物のセットを注文することが可能。お昼から和食を心ゆくまで堪能したいという方はもちろん、お酒のアテにおばんざいとの贅沢な組み合わせを楽しむことができるのは、こちらのお店ならではですね。

旬の食材を少しずつ味わえる内容で、ひと皿ごとに丁寧な仕事が感じられる、心まで満たされる見た目と味。「今日はどんなおばんざいに出会えるのだろう」と、ついまた足を運びたくなる、そんな魅力あふれるランチでした。

すでにファンを惹きつける、藤沢の新たな憩いの場

お料理の主役である鮮魚のほとんどを、御近所さんであり老舗のお魚屋さん「ふじやす水産」から仕入れているそう。おばんざいの他にも、お刺身、焼き魚や煮魚の定食なども提供されており、夜営業のメニューにも驚くほどの種類の魚料理があります。

また、お酒のラインナップも豊富。お店の看板銘酒である京都伏見の「招德 純米酒」をはじめ、店主自ら目利きして集めた日本酒や焼酎が数多く並びます。

オープンしてまだ間もない「月こや」ですが、すでにファンも多く、店主が以前営んでいたお店の頃から通う常連さんが足を運ぶ姿も見られます。丁寧に作られたおばんざいと、心地よい空間、お酒へのこだわりに触れると、その理由にも納得です。

「今日は何をいただこうか」と、ふらりと立ち寄りたくなる――。そんな温かな魅力を持つ「月こや」は、これから地元の人々に長く愛される一軒になっていくことでしょう。

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