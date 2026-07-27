







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



27日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは蝦名達夫選手を一軍登録から抹消した。







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26日、敵地・バンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズ戦に「7番・中堅」で先発出場。











8回の守備で、中日・岡林勇希選手の中堅への打球をダイビングキャッチで好捕したものの、着地の際に体を強く打ち付けて負傷。



その場で苦悶の表情を浮かべて立ち上がれず、担架が用意される事態に。それでもトレーナーに付き添われながら自力でベンチへと退いた。



青森商、青森大を経て2019年ドラフト6位で入団した28歳。



俊足強肩を武器に外野の要として活躍し、昨季は115試合に出場し打率.284・8本塁打・41打点とキャリアハイの成績を残した。今季もここまで77試合に出場し打率.239・4本塁打・21打点をマークしている。



今回の負傷の程度は明らかになっていないが、詳しい検査結果が待たれる。





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【了】