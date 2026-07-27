







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスのカーソン・マッカスカーは26日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「4番・左翼」で先発出場。6回に、第13号となるソロ本塁打を放った。



楽天は1－5とリードされた状況で、6回表の攻撃に入った。日本ハムはこの回から先発の山﨑福也に代えて、高卒2年目の柴田獅子をマウンドに送った。



この回先頭は4番のマッカスカー。カウント1－2からの4球目、外角のカットボールにマッカスカーのバットが襲い掛かった。











中堅方向に高々と上がった打球は、一直線にバックスクリーンへ着弾。身長203cmのリーチを生かすようなマッカスカーの打撃で、楽天は2－5と3点差に詰め寄った。



しかし、楽天はここから追加点を奪えず、反対に7回に1点を失う。最終スコア2－6で敗れた楽天は、球宴前最終カード2連戦で2連敗を喫した。



この試合で本塁打を放ったマッカスカーは来日1年目の28歳。抜群のスイングスピードを誇り、昨季はマイナーで106試合に出場して打率.246、22本塁打を記録した。



今季ここまで52試合の出場ながら、リーグ8位の13本塁打をマーク。得点圏打率.319と勝負強く、出塁率.350とチャンス拡大にも貢献。吉井新監督が就任した6月中旬から、4番として確固たる地位を築いている。



マッカスカーの活躍もあり、新監督誕生後は13勝14敗という成績で前半戦を終えた楽天。投手陣を整備し、打はマッカスカーが軸となることで後半戦の台風の目となりたい。























【動画】バックスクリーン右へ確信弾！マッカスカーの13号がこれだ

DAZNベースボール公式Xより













ずっと半端ない



マッカスカー 第13号ソロ！

バックスクリーン右への確信弾！



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【了】