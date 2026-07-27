







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日、ニューヨーク・メッツと戦い3-8で敗れた。ブルペン陣が試合中盤に打ち込まれたことが大きく響いた形となったが、デーブ・ロバーツ監督もため息をついているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同戦のドジャースは先発のエメ・シーハン投手が5回1失点と好投したこともあり、6回表終了時点では3-1でリードしていた。ところが、その裏にジャック・ドライヤー投手、エバン・フィリップス投手が3点を失うと、続く7回にはウィル・クライン投手が4失点を喫し逆転負けを喫した。



同メディアによると、ロバーツ監督は試合後に「彼らがここまで積み重ねてきた仕事ぶりについては評価している」としつつも、「ただ現実問題として、クラインはもう一度自分の投球を取り戻そうとしている段階だし、エバンについても、もう少し違った場面で起用していく必要があると思っている。今はそういう状況なんだ。それから、今日はジャックにも絶好の登板機会があったが、1イニングで四球を2つ出してしまってはさすがに厳しいね」とこぼしたという。



少し評価が下がってしまったこの3名だが、次戦以降の投球で信頼を取り戻していくことはできるだろうか。











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