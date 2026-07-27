







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの板山祐太郎は26日、バンテリンドームで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「6番・右翼」で先発出場。8回に、値千金の3点適時三塁打を放った。







ドラゴンズの選手たちの獲得経緯がわかる

『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』［PR］







1－1の同点で迎えた8回裏。DeNAはこの回から宮城滝太をマウンドに送った。中日は2死満塁とし、打席には6番の板山が入った。



1ボールからの2球目、高めに来た149キロのストレートを板山が弾き返した。



打球は中堅方向に大きく伸び、背走する中堅・神里和毅の頭上を越える走者一掃の適時三塁打となった。板山は三塁ベース上でガッツポーズを見せ、バンテリンドームは大歓声に包まれた。











さらに福永裕基にも適時打が飛び出し、この回一挙4得点。このまま逃げ切り、5－1で中日が勝利を収めた。



満塁男と言われる板山は、今季も得点圏で33打数11安打、打率.333、17打点と勝負強さを証明している。この日もファンの期待に応える活躍で、チームの勝利に大きく貢献した。



前半戦を38勝55敗1分の最下位で終えた中日。ただ、7月の成績は12勝10敗であり、2カード連続で勝ち越すなど良い流れで球宴前を締めくくった。



後半戦に向けてどのように軌道修正していくか、井上一樹監督の手腕が注目される。

























【動画】これぞ満塁男！板山祐太郎が走者一掃の適時三塁打

DAZNベースボールのXより













満塁男がやってくれた！



板山祐太郎 値千金の一打！

走者一掃のタイムリースリーベース！



⚾️中日×DeNA

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】