DeNAは27日、8月4日(火)〜8月30日(日)、「THE LIVE Supported by 大和地所」で特別イベント「プロ野球解説者トークショー」の開催決定を発表した。

横浜スタジアムでのホームゲームにあわせて開催するイベントは、TBSチャンネル2野球中継で解説を務めるお馴染みの佐々木主浩氏や谷繁元信氏をはじめ、豪華な元プロ野球選手をゲストに迎える。

試合前の時間に、横浜DeNAベイスターズのこれまでの戦いぶりや注目選手、当日の試合における注目ポイントをゲストに熱く語っていただく特別イベント。

▼ プロ野球解説者トークショー」開催概要

場 所：THE LIVE Supported by 大和地所

日程：8月4日（火）、8月5日（水） 、8月6日（木） 、8月9日（日） 、8月18日（火） 、8月19日（水） 、8月20日（木） 、8月23日（日） 、8月30日（日）

時間：試合前 ※開催日によって時間が異なる

内容：横浜DeNAベイスターズの これまでの戦いぶりや注目選手の紹介、当日の試合に向けた見どころ紹介、THE LIVE内飲食店おすすめメニュー食レポなど

ゲスト：佐々木主浩氏、 三嶋一輝氏、濱口遥大氏、谷繁元信氏、内川聖一氏、谷繁元信氏、槙原寛己氏、小笠原道大（出演順）

料金：無料※THE LIVEは飲食店のため、着席後は必ず飲食物の注文をお願いしている