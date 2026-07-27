







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの有薗直輝は26日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「1番・三塁」で先発出場。4回にプロ初本塁打となる1号ソロを放つなど、4打数3安打2打点の大活躍だった。



日本ハムは2－1とリードし、4回裏の攻撃に入った。2死無走者となり、打席には1番の有薗。



1ストライクからの2球目、楽天先発・瀧中瞭太が投じたアウトローのストレートを逆方向に弾き返した。



打球はぐんぐん伸びて、右翼ブルペンに一直線で飛び込んでいった。猛打賞となるこの日3安打目が、有薗にとってうれしいプロ初本塁打となり、日本ハムが3－1とリードを広げた。











有薗はこの試合、本塁打を含む4打数3安打2打点と躍動。有薗の活躍もあって日本ハムが6－2で勝利し、前半戦を3連勝で締めくくった。



有薗は、2021年ドラフト2位で千葉学芸高から入団したプロ5年目の23歳。広角に長打を放つ打撃は折り紙付きで、昨季は二軍で首位打者、本塁打王、最高出塁率のタイトルを獲得した。



ついに一軍でアーチを架けた“和製大砲”が、日本ハムの後半戦の戦いに新たな風を吹き込むかもしれない。



























【動画】逆方向へこの当たり！有薗直輝がプロ初ホームラン

DAZNベースボールのXより









ついに出た！



5年目 有薗直輝

本日猛打賞となる3安打目は

プロ初ホームランに！



⚾️日本ハム×楽天

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【了】