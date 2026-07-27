打った瞬間の確信弾…！広島の”2年目助っ人”が第13号ソロ　7月8本目で復調…









広島東洋カープのサンドロ・ファビアン選手は26日、敵地・明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「3番・左翼」で先発出場。一時リードを3点に広げる第13号ソロホームランを放った。







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3回、1死走者なしで迎えた第2打席。ヤクルト先発の吉村貢司郎投手が投じた3球目のカーブを完璧に捉えて、左中間スタンドに突き刺した。











ドミニカ共和国出身の28歳。来日1年目の昨季は打率.276・17本塁打・65打点とチームトップの成績を残した。



しかし、今季は開幕から不振に陥り、4月24日に18試合の出場で打率.169・2本塁打・4打点と来日2年目にして初の登録抹消を経験した。



約1カ月間ファームで調整を続けると復調傾向を見せ始め、7月は19試合で打率.288・8本塁打とチームトップクラスの長打力を発揮している。



今季ここまでは57試合で打率.226・13本塁打・27打点。



試合は4-3で広島が勝利した。























【動画】7月8本目はこの確信アーチ！ファビアン、第13号ソロホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













7月は8本目



左中間の深いところに放り込んだ

ファビアン 第13号ソロホームラン



⚾️ヤクルト×広島

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【了】