DeNAは27日、球場内だけではなく球場外でもボールパークの雰囲気を楽しめる『ハマスタBAYビアガーデン』を、8月4日（火）からライト側芝生エリア（公園遊具付近）で開催すると発表した。

『ハマスタBAYビアガーデン』は、横浜公園内に期間限定で登場する入場無料のビアガーデンで、夏にぴったりな球団オリジナル醸造ビールやソフトドリンク、キッチンカーによるグルメなど食べながら、横浜スタジアムで開催される横浜DeNAベイスターズの試合を大型ビジョンで観戦できる。

また、ステージイベントとして、マスコット&オフィシャルパフォーマンスチームdianaによるステージに加えて、

8月28日（金）には虹のコンキスタドールのスペシャルライブ「推せ推せ！BAYガーデンIDOL LIVE 〜番外編〜」を実施する。

▼ 『ハマスタBAYビアガーデン』 概要

開催日：8月4日（火）～ 8月30日（日） 計15日間

※休業日：8月10日（月）〜8月17日（月）、8月24日（月）〜8月27日（木）

開催時間：試合開始3時間前～試合終了

※全日程：最長22時00分まで

開催エリア：横浜スタジアム外周ライト側芝生エリア（公園遊具付近）