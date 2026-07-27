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第108回全国高校野球選手権東東京大会は27日、神宮球場で決勝が行われ、関東第一が10-4で二松学舎大付を下し、3年連続11回目となる夏の甲子園出場を決めた。



関東第一は初回、先頭の佐宗悠樹が安打で出塁すると、井口瑛太、轟翔太の連続適時打など5安打を集め、一挙4点を先制した。



2回にも井口の適時内野安打で1点を追加。3回には内野ゴロの間に加点し、4回にも3点を奪った。序盤から打線がつながり、二松学舎大付を大きく突き放した。











7回までに15安打10得点。上位打線だけでなく下位打線からも好機をつくり、切れ目のない攻撃で試合の主導権を握り続けた。



投げてはエース・石井翔が初回、無死満塁のピンチを招いたものの、併殺打などで無失点に切り抜けた。6回に1点を失い、最終回にも反撃を受けたが、大量リードを守り、9回4失点で完投した。



二松学舎大付は初回の無死満塁を生かせず、序盤の大量失点が響いた。6回に福和田啓太のソロ本塁打で1点を返すと、最終回にも無死満塁の好機から3点を奪ったが、反撃は及ばなかった。



関東第一は2024年から3年連続で東東京大会を制覇。11回目となる夏の甲子園で、さらなる躍進を目指す。







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