







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズのモンテルは26日、神宮球場で行われた広島東洋カープ戦に「2番・中堅」で先発出場。4回の守備で、ダイビングキャッチを披露した。







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ヤクルトは0－3とリードされた展開で、4回表の守備に就く。



ヤクルトのマウンドは先発の吉村貢司郎。1死無走者で、7番の大盛穂が高めに来たカットボールを中堅方向に打ち返す。



打球は詰まった当たりで中前に落ちるかと思われたが、猛チャージをかけた中堅のモンテルが飛び込んで好捕。見事なダイビングキャッチでアウトをもぎ取った。











モンテルの好守に助けられた吉村は、結果的に7回を投げ3失点の粘投。7回裏には味方打線が3点を奪い、3－3の同点に追いついた。



しかし、9回に登板したホセ・キハダが佐々木泰に適時二塁打を浴び、3－4と勝ち越しを許す。これが決勝点となり、3－4で競り負けた。



ヤクルトは前半戦を終了し、戦績は44勝47敗1分の3位。村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）が抜けた今季は苦戦も予想されたが、モンテルら新戦力の台頭もあり、健闘を見せた。



後半戦をどのように戦っていくのか、池山監督の采配に注目が集まる。























【動画】迷いなく前に飛び込む！モンテルの好守がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













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モンテル

前に飛び込みナイスキャッチ



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【了】