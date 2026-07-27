







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの滝澤夏央は26日、ベルーナドームで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「1番・遊撃」でスタメン出場。6回の遊撃守備で、ファインプレーを披露した。







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西武の先発は、今季ここまでソフトバンクに4戦4勝の髙橋光成。この試合も4回まで完璧な投球だったが、5回に正木智也の犠飛、周東佑京の適時三塁打などで3点を失った。



続く6回表、髙橋光成は1死無走者で打席に5番の柳田悠岐を迎えた。1ボールからの2球目、インコースのカットボールを柳田が打ち返した。



強烈なライナー性の打球が遊撃方向に飛んだが、滝澤が逆シングルで見事にボールを好捕。難しい体勢から正確に一塁へ送球し、打者をアウトにした。











捕球から送球までが流れるような滝澤のファインプレーで、西武はこの回を無失点。先発・髙橋は味方の好守でリズムを取り戻し、結果的に8回3失点の粘投を見せた。



しかし、この日はソフトバンク先発・前田悠伍の前に6回3安打無得点と打線が沈黙。その後も7回・ロベルト・オスナ、8回・松本裕樹、9回・杉山一樹という勝利の方程式に無安打と封じ込められ、0－3で完封負けを喫した。



先発の髙橋は今季5試合目のソフトバンク戦で初黒星。本拠地でのオールスター前最終戦に臨んだ西武だったが、完敗となってしまった。



それでも前半戦を53勝40敗3分の好成績で駆け抜け、昨季の5位から見事な建て直しを示した西武。首位ソフトバンクを5.5差で追う2位につけている。



後半戦の戦いから目が離せない。























【動画】捕球から送球まで完璧！滝澤夏央のファインプレー

DAZNベースボールのXより













華麗なる遊撃手



捕球から送球まで完璧

滝澤夏央 ファインプレー



⚾️西武×ソフトバンク

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【了】