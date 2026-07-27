JR辻堂駅の西口北側改札から徒歩3分ほどの場所にある「Soup Curry UMIE」に行ってきました。

こちらは2026年5月30日にオープンしたスープカレー専門店。アイリッシュパブ「辻堂エールハウス」が入る辻堂NWビルの1階にあります。駅からとても近いので、電車利用の方も立ち寄りやすい立地です。

入口の扉には「UMIE」の店名とともに「TO THE SEA」の文字が添えられています。

ハワイ好きの店主が手がける、ゆったりとした店内

店内はカウンター5席とテーブル席10席。店主さんはハワイがお好きだそうで、店内にはハワイに関する本や写真が並び、BGMにもハワイアンミュージックが流れています。木のぬくもりを感じるテーブルにネイビーのタイル壁が映える、落ち着いた雰囲気です。

私が伺ったランチタイムには、お一人で来ている方の姿も多く見られました。カウンター席があるので、一人ランチにも使いやすいお店です。

「大好きだった味」を受け継いだスープカレー

こちらのスープカレーは、店主さんが長年働かれていたスープカレー店の味を再現したもの。「働いていたお店のスープカレーが大好きだった」という想いから生まれた一杯です。

特徴は、あっさりとしたしゃばしゃば系のスープ。20種類以上のスパイスが入っていて、食べ進めるうちに身体の中からじんわり温まってきます。あっさりしていながらコクと旨味はしっかり。重たくないので、スパイスの香りを最後まで楽しめます。

野菜の調理法にもこだわりがあり、ニンジンは圧力鍋で煮る、キャベツは茹でる、ブロッコリーは素揚げにするなど、種類によって仕込み方を変えているのだそう。ひと皿の中で野菜ごとに食感や味わいの違いを感じられるのは、この下ごしらえの丁寧さゆえだと思います。

メニューはスープカレーが9種類ほどあり、そこから好みに合わせてカスタマイズしていくスタイル。まずスープの辛さを選び、ライスの量や追加のトッピングも選べます。私は中辛にしました。また、お好みでトッピングも追加できます。平日はランチドリンクが無料で付き、プラス200円でサラダも付けられます。

ほろほろ骨付きチキンと野菜のスープカレー 1,450円（税込）

器の中央には骨付きのチキンレッグが丸ごと一本。白ごまが振られたチキンの周りを、れんこんやブロッコリー、赤パプリカ、ピーマン、ゆで卵、茄子などの具材が囲み、彩り豊かな一皿です。別皿で提供される黄色いターメリックライスとのコントラストもきれいでした。

まずはスープをひと口。スパイスの香りがふわっと立ちのぼりつつ、口当たりは軽やか。あっさりしているのに旨味は深く、レンゲが止まらなくなります。しゃばしゃば系のスープはライスとのなじみも良く、スープに浸しながら食べても、スープをかけながら食べてもおいしくいただけます。

チキンはスプーンを入れるだけで骨からほろりと外れるやわらかさ。名前の通り「ほろほろ」で、繊維までスープの旨味が染みています。れんこんはシャクッとした歯ごたえ、素揚げのブロッコリーは香ばしさが残っていて、野菜それぞれの持ち味がきちんと生きていました。

ボリュームはしっかりありますが、スープが軽やかなので最後まで飽きずに完食。食べ終わる頃には身体がぽかぽかと温まっていました。

辻堂駅からすぐの場所で、丁寧に作られたスープカレーを味わえる「Soup Curry UMIE」。キッズメニューやアルコールの用意もあるので、家族でのランチにも、仕事帰りの一杯にも使えそうです。

暑い季節にスパイスで汗をかくのも、寒い季節に身体を温めるのにもぴったりの一杯。辻堂でランチのお店を探している方は、ぜひ足を運んでみてください。

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