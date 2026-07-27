JR辻堂駅の西口北側改札から徒歩3分ほどの場所にある「Soup Curry UMIE」に行ってきました。
こちらは2026年5月30日にオープンしたスープカレー専門店。アイリッシュパブ「辻堂エールハウス」が入る辻堂NWビルの1階にあります。駅からとても近いので、電車利用の方も立ち寄りやすい立地です。
入口の扉には「UMIE」の店名とともに「TO THE SEA」の文字が添えられています。
ハワイ好きの店主が手がける、ゆったりとした店内
店内はカウンター5席とテーブル席10席。店主さんはハワイがお好きだそうで、店内にはハワイに関する本や写真が並び、BGMにもハワイアンミュージックが流れています。木のぬくもりを感じるテーブルにネイビーのタイル壁が映える、落ち着いた雰囲気です。
私が伺ったランチタイムには、お一人で来ている方の姿も多く見られました。カウンター席があるので、一人ランチにも使いやすいお店です。
「大好きだった味」を受け継いだスープカレー
こちらのスープカレーは、店主さんが長年働かれていたスープカレー店の味を再現したもの。「働いていたお店のスープカレーが大好きだった」という想いから生まれた一杯です。
特徴は、あっさりとしたしゃばしゃば系のスープ。20種類以上のスパイスが入っていて、食べ進めるうちに身体の中からじんわり温まってきます。あっさりしていながらコクと旨味はしっかり。重たくないので、スパイスの香りを最後まで楽しめます。
野菜の調理法にもこだわりがあり、ニンジンは圧力鍋で煮る、キャベツは茹でる、ブロッコリーは素揚げにするなど、種類によって仕込み方を変えているのだそう。ひと皿の中で野菜ごとに食感や味わいの違いを感じられるのは、この下ごしらえの丁寧さゆえだと思います。
メニューはスープカレーが9種類ほどあり、そこから好みに合わせてカスタマイズしていくスタイル。まずスープの辛さを選び、ライスの量や追加のトッピングも選べます。私は中辛にしました。また、お好みでトッピングも追加できます。平日はランチドリンクが無料で付き、プラス200円でサラダも付けられます。
ほろほろ骨付きチキンと野菜のスープカレー 1,450円（税込）
器の中央には骨付きのチキンレッグが丸ごと一本。白ごまが振られたチキンの周りを、れんこんやブロッコリー、赤パプリカ、ピーマン、ゆで卵、茄子などの具材が囲み、彩り豊かな一皿です。別皿で提供される黄色いターメリックライスとのコントラストもきれいでした。
まずはスープをひと口。スパイスの香りがふわっと立ちのぼりつつ、口当たりは軽やか。あっさりしているのに旨味は深く、レンゲが止まらなくなります。しゃばしゃば系のスープはライスとのなじみも良く、スープに浸しながら食べても、スープをかけながら食べてもおいしくいただけます。
チキンはスプーンを入れるだけで骨からほろりと外れるやわらかさ。名前の通り「ほろほろ」で、繊維までスープの旨味が染みています。れんこんはシャクッとした歯ごたえ、素揚げのブロッコリーは香ばしさが残っていて、野菜それぞれの持ち味がきちんと生きていました。
ボリュームはしっかりありますが、スープが軽やかなので最後まで飽きずに完食。食べ終わる頃には身体がぽかぽかと温まっていました。
辻堂駅からすぐの場所で、丁寧に作られたスープカレーを味わえる「Soup Curry UMIE」。キッズメニューやアルコールの用意もあるので、家族でのランチにも、仕事帰りの一杯にも使えそうです。
暑い季節にスパイスで汗をかくのも、寒い季節に身体を温めるのにもぴったりの一杯。辻堂でランチのお店を探している方は、ぜひ足を運んでみてください。
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|最寄り駅
|JR東海道本線, 辻堂駅
|住所
|神奈川県茅ヶ崎市本宿町12-10 辻堂NWビル1F
|駅徒歩
|JR東海道線辻堂駅から徒歩2分
|営業日
|月曜日、 火曜日、 木曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
|営業時間
|11:30～15:00
|営業時間詳細
|ランチ 11:30〜15:00（L.O.14:30）、ディナー 平日 18:00〜22:00（L.O.21:30）、土日祝 17:30〜22:00
|定休日
|水曜日
|定休日詳細
|毎週水曜日・第2第4火曜日
|予約
|不明（店舗にお問い合わせください）
|電話番号
|0467-37-3988
|支払い方法
|現金、 クレジットカード、 電子マネー、 QRコード決済
|席数
|15席
|個室
|無し
|貸切
|不明（店舗にお問い合わせください）
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|落ち着いた空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク、 ビール、 ワイン、 カクテル
|お子様連れ
|可能
|開業年月日
|2026/05/30