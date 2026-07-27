







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は25日（日本時間26日）、敵地フェンウェイ・パークで行われたボストン・レッドソックス戦に「3番・三塁」で先発出場。初回から投手を救う勇気溢れるファインプレーを披露した。



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初回、打席には先頭打者のアンソニー・シーグラー選手を迎えた。ブルージェイズ先発のディラン・シース投手が投じた6球目の直球を三塁ファールグランド方向に高く打ち上げた。











打球に対して岡本選手は自軍ベンチとの距離を数回確認しながら追いかけ、最後は左腕を目一杯に伸ばし、白球をグラブに収めた。



この好守もあり、シース投手は完封勝利の好投で応えた。



打撃でも岡本選手は5打数1安打で好機を演出。3回2死一塁の場面で三塁への内野安打を放ち、続くジョージ・スプリンガー選手の3ランホームランにつなげた。



この回一挙5点を奪う猛攻で、試合は6-0とブルージェイズが快勝した。





















【動画】自軍ベンチぎりぎりまで…！岡本和真が魅せたナイスキャッチがこちら



MLB Japanの公式Xより













👏 ナイスプレー！



初回先頭、サードへのファールフライ

自軍ベンチへと乗り出してナイスキャッチ💪

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【了】