







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのエメ・シーハン投手は、今季を通して先発ローテーションを守っている。その中で、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手を獲得する場合の有力なトレード要員になる可能性が浮上した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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タイガースがスクーバルを放出する場合、長期間保有できる先発投手と複数の有望株を求める可能性があるとみられている。そこで候補にあがったのがシーハンだ。



ドジャースではタイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、大谷翔平選手が先発ローテーションを外れており、相次ぐ故障によってフロントが補強へ動く可能性もある。スクーバルを加えれば、すでに強力な投手陣をさらに強化できるだろう。



スネルとグラスノーはポストシーズンまでに復帰する見込みだ。そのため、シーハンに加えて複数の有望株を手放し、残り数か月の契約となる可能性があるスクーバルを獲得するのかが最大の問題となる。



注目が高まるスクーバルとドジャースの動向について、レビン氏は「今季、ドジャースが置かれている状況を考慮すれば、彼を獲得することでワールドシリーズ3連覇への道がさらに開ける。ドジャースにとって歴史的なチャンスであり、球界で間違いなく最高の投手を獲得することは、その実現に向けて大きな一歩となるだろう」と言及した。













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