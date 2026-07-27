







ソフトバンクのドラフト5位ルーキー・髙橋隆慶内野手が、一軍定着を目指してファームで研鑽を積んでいる。プロ初スタメンでは3打席連続三振を喫した一方、交流戦ではプロ初安打となる本塁打を記録。近藤健介ら先輩からの助言を吸収し、打撃で手応えを得る中、守備には新たな課題も見えた。大学時代の指名漏れ、JR東日本での2年間を経てプロ入りをつかんだルーキーは、初めての一軍で何を感じ、次の昇格へどう向き合っているのか。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：髙橋隆慶

茨城県出身。高校時代は明秀学園日立高でプレーし、卒業後は中央大に進学した。大学時代はドラフト指名に届かなかったが、JR東日本で2年間プレーした後、2025年ドラフト5位で福岡ソフトバンクホークスに入団。ルーキーイヤーの今季は一軍初昇格を果たし、プロ初安打となる本塁打も記録した。持ち味の長打力を武器に、一軍定着を目指している。







「思うようにいかないことの方が多い」一軍再昇格へ磨く長打力



ルーキーイヤーの今季は5月に一軍初昇格を果たし、交流戦ではプロ初安打となる本塁打を放った髙橋隆慶。ここまでファームでは68試合に出場し、打率.270、3本塁打、28打点、出塁率.370を記録している（7月27日現在）。



前半戦を振り返り、「一軍の舞台を経験できたりもして、充実しているんですけど、思うようにいかないことの方が多い」と明かし、手応えだけでは語れないプロ1年目のシーズンを過ごしている。



持ち味の長打力を結果へ結びつけようと、ファームでバットを振り込んでいる。



「一番の課題は、長打があまり出ていないこと。二軍に降格した時に、小久保裕紀監督からも言われたことがあった」











長打を期待されているだけに、自身も数字で結果を示したい思いは強い。「プロのピッチャーの速い真っすぐをレフトに引っ張れるように、練習でも一番重きを置いて取り組んでいる」と、速球に押し込まれず、左翼方向へ強い打球を飛ばす形を磨いている。



開幕は二軍で迎えたが、ファームで主軸を任されながら出場を重ね、5月17日に近藤健介の慶弔休暇特例による代替選手として初昇格した。出場機会はなかったものの、初めて帯同した一軍で、勝利のために各自が役割を全うする姿を目にした。



「オープン戦の時は選手個人がシーズンに向けて調整しているように感じましたけど、シーズン中はチームが勝つために、自分に何ができるのかを全選手が考えながらやっていた」



与えられた場面で仕事を果たす選手たちから、一軍で戦うために必要な意識を学んだ。



一軍の空気を知った初昇格に対し、再昇格の際は出番が現実味を帯びていた。5月30日、山本恵大の脳振盪特例措置に伴う代替指名選手として再び一軍へ。斉藤和巳二軍監督から「スタメンあるかもしれないからな」と送り出され、「脳振盪の特例だったので、1日、2日で二軍に戻る感じではなかった。チャンスは絶対あるだろうと思っていた」と、巡ってくる出番に備えた。



待っていたのは、想像以上の緊張だった。





「雰囲気に飲まれてしまって…」一軍で得た手応えと新たな課題



翌31日の広島戦で「8番・一塁」としてプロ初出場初スタメンを迎えたが、「緊張しすぎて、雰囲気にも飲まれてしまって自分のやりたいことはできなかった」と当時の心境を明かした。



先輩たちから声をかけられながらも、気づけば試合は終盤に入り、打席では3打席連続三振に倒れた。「初スタメンの時は守備の部分で不安が大きすぎて、バッティングに対して意識が回らない感じだった」と、慣れない一塁を守る不安が打席にも影響した。



苦い一軍デビューを経験したからこそ、一軍帯同中は実績ある先輩から学ぶ姿勢を強めた。初スタメンで一、二塁間を組んだ牧原大成とのやり取りも、守備に就く上で支えになった。



交流戦中には中村晃や近藤健介に打撃、今宮健太には守備について助言を求めた。「一軍で活躍している選手に遠慮せずに聞こうと思って、積極的に自分からもコミュニケーションを取らせてもらっていた」と、初めての一軍帯同を吸収の機会に変えた。



打撃で整理したかったのは、初スタメンで合わせ切れなかったタイミングの取り方だった。近藤には打席での待ち方について助言を求め、「ストレートを右中間に引っ張れるタイミングで待ち、変化球は打てると思ったら行くという話をしていただいた」という。変化球に意識を奪われるのではなく、速球に遅れない基準を持つことが、自分のスイングを取り戻す手掛かりになった。











先輩の助言を実戦で生かす機会は、すぐに訪れた。



6月5日のDeNA戦、9回2死から代打で登場すると、浮いたスライダーを左中間席へ運び、プロ初安打となる本塁打を放った。「あのアドバイスがプロ初ホームランにつながったので、さすが球界を代表するバッターだなと。本当にすごい」と、助言が一発へ結びついたことで、近藤の言葉の重みを身をもって感じた。



初アーチは、打撃への自信だけを残したわけではない。「バッティングだけだったら、ある程度は通用するのかなという思いにもなれた一本だった」と手応えを得る一方、代打で打撃に集中して結果を残せたからこそ、スタメンとして出続けるには守備力を高める必要性も強く感じた。



今宮から守備の基礎を学ぶ中で、「現時点では守備がレギュラーへの道のりの足を引っ張っている状態」と自らを分析し、課題を捉えている。初本塁打を「より一層、守備に対しての思いが強くなった一本」と位置づけ、打撃だけでなく守備でも信頼される選手像を明確にした。



プロ初本塁打で打撃への手応えをつかむ一方、一軍定着へ向けた課題も浮かび上がった。後編では、大学時代の指名漏れからJR東日本で過ごした2年間、そしてプロ入りを支えた意識の変化に迫る。



（取材・文：灰原万由）



























【動画】恐るべき弾道！髙橋隆慶のプロ初本塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













ベンチからもおめでとう



左中間へ放り込む

ルーキー髙橋隆慶がプロ初ホームラン🎉



⚾️DeNA×ソフトバンク

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