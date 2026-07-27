







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、フィラデルフィア・フィリーズと戦い9-5で勝利した。勝利投手となったエリック・ラウアー投手は、ここまで先発ローテーションで存在感を発揮しているが、今後の立場については不透明な要素も大きいようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ラウアーは今季5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入したが、それまでは8登板、1勝5敗、防御率6.69と今一つだった。一方、加入後は8登板、4勝0敗、防御率3.35と好投が続いている。



ただ、同メディアは「現時点ではラウアーは十分に期待に応えているが、負傷者が戦列に戻り始めれば、ブルペンへ配置転換される可能性が高い。チームは現在、大谷が左膝の炎症により投手調整を中断しているため、先発ローテは5人で運用されている。ブレイク・スネル投手が戻れば空き枠に入る公算が大きく、さらに大谷が復帰すれば誰か一人が外れることになるだろう」と指摘。



続けて、「球団がエメ・シーハン投手をどう評価しているかにもよるが、対象がラウアーになる可能性もある。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は『先発ローテの強化を目指す球団が複数あることを考えると、ラウアーをトレードする可能性は依然として残っている』と記している。現時点では将来は不透明だが、好投を続ける限りは欠かせない戦力であることは間違いない」と記している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】