







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、先発陣に故障者や不振選手が相次いでいる。トレード補強でテコ入れを図るのではという見方も徐々に強まっている中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、トロント・ブルージェイズ所属のケビン・ガウスマン投手の獲得を勧めている。



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現在35歳のガウスマンは、メジャーデビューした2013年から現在までに通算116勝を挙げている先発右腕。2021年、2023年にはオールスターに選出された実績も持つが、今季はここまで21登板、4勝9敗、防御率4.51と黒星が大きく先行している。



同メディアは「ガウスマンは理想的なトレード補強候補だ。ブルージェイズは現在46勝56敗と低迷しており、トレード期限までに売り手へ回る可能性が高まっている。チームが苦戦する中、彼自身も今季はやや精彩を欠いているが、それでも115回2/3を投げ117奪三振、与四球はわずか34と安定した投球を見せている」と言及。



続けて、「彼は10月のポストシーズンをできるだけ万全な状態で迎えたいドジャースにとって、まさに求められている『イニングイーター』となる存在だ。また、年齢や今季の不振に加え、今季限りで契約満了となる契約内容を考慮すれば、トレードでの獲得コストはそれほど高額にはならないとみられる。本人もWS制覇を狙えるチームでプレーしたい意向を明かしており、その希望を叶える上で、ドジャース以上に適した球団はないだろう」と記している。











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