







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、同じナリーグ西地区に所属するサンフランシスコ・ジャイアンツとは長年のライバル関係にある。今季は既に“格付け”は終了気味な中、米メディア『ニューズウィーク』は同チームからのトレード獲得について言及している。



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ドジャースは日本時間24日終了時点で、65勝38敗・勝率.631でリーグ首位に立っている。一方、ジャイアンツは42勝60敗・勝率.412の4位で、ドジャースとは22.5ゲーム差も離されている。



そんな中、同メディアは「ESPNのカイリー・マクダニエル記者とジェフ・パッサン記者は、ジャイアンツのルイス・アラエス内野手の移籍先候補としてドジャースを挙げた」としつつ、「ボールを確実にバットに当て、インプレーへ運ぶ能力の価値を理解している球団は多い。そして、その点でアラエスを上回る打者はいない。彼は今季もMLB最低の三振率を記録し、これで5年連続となる見込みだ」という両記者の見解を紹介。



続けて、「彼は卓越したコンタクト能力を誇る上、複数ポジションを守れるため、非常に魅力的な補強候補と言える。上位打線を任せられる選手であり、攻撃陣に新たな厚みをもたらす存在となるだろう。彼は今季終了後にFAとなる予定で、チームも既にプレーオフ争いから大きく後退しているため、トレード期限までに移籍する可能性が非常に高いとみられている。ドジャースが獲得へ動いたとしても何ら不思議ではない」と記している。











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