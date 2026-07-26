現地時間25日、ボストン・レッドソックスがワシントン・ナショナルズとのトレードを成立させたと『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報道。カーティス・ミード内野手（25）を獲得し、対価としてコネリー・アーリー投手（24）を放出した。

ミードは2023年にレイズでMLBデビューを飾り、今年3月にはオーストラリア代表としてWBCに参戦。ナショナルズに加入した今季は三塁を主戦場としながら二塁、一塁も守って計87試合に出場。打率.254、17本塁打、48打点、OPS.852とキャリアハイの好成績を残している。

アーリーは2023年のドラフトでレッドソックスに入団し、昨季9月にMLBデビュー。今季は開幕ローテーション入りを果たして17先発で7勝5敗、防御率3.44、91回2/3を投げて93奪三振を記録するも、現地1日からは左肘の炎症により負傷者リストに入っている。

レッドソックスは4月にアレックス・コーラ前監督を解任し、最大借金14を背負ったものの、7月に入ってから球団歴代最多タイの15連勝と快進撃を見せて現在はア・リーグ東地区3位の53勝50敗。ワイルドカード圏内2番手に位置している。

2020年以降ポストシーズン進出のないナショナルズも今季は53勝52敗と善戦し、ナ・リーグのワイルドカード圏内まで2ゲーム差。ミードは2030年終了時、アーリーは2031年終了時まで保有権が残っており、両チームとも中長期的な狙いのトレードとなった。