○ ナショナルズ 5－3 ダイヤモンドバックス ●

＜現地時間7月25日 ナショナルズ・パーク＞

○ レイズ 3－0 ガーディアンズ ●

＜現地時間7月25日 トロピカーナ・フィールド＞

ワシントン・ナショナルズのフォスター・グリフィン投手（30）が今季12勝目をマーク。タンパベイ・レイズのニック・マルティネス投手（35）は3年連続の2桁勝利を達成した。

グリフィンは3回表に2点先制を許したものの、その裏に打線が4点を援護。直後の4回表からは立ち直りを見せ、打者1巡パーフェクトに抑えて反撃を封じた。最終的に6回2/3を投げて6被安打、2四死球、1奪三振、3失点とし、MLB全体トップに並ぶ12勝目。5月19日以降の12登板で負けなしの8連勝、特に7月は4戦全勝と白星を重ねている。

マルティネスは毎回のように走者を背負いながら、二塁すら踏ませない好投。84球で6回を投げ切って4被安打、無四球、5奪三振、無失点に抑え、チームの完封勝利に貢献した。3登板連続の勝利を手にし、今季成績は10勝2敗、ア・リーグ2位の防御率2.45。レッズに所属していた2024年から3年連続となる2桁到達を果たした。

グリフィンは2023年から巨人で3年間、マルティネスは2018年から日本ハムとソフトバンクで計4年間プレー。現地14日に行われたオールスターゲームでは5回の表と裏にそれぞれ登板し、ともに1回三者凡退の好投を見せていた。