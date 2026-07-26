







大谷翔平 最新情報

MLBのトレード期限が迫る中、ロサンゼルス・ドジャースとデトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手とのトレード説が熱を帯びている。しかし、リーグ内ではこの組み合わせに強く反対する声が多数上がっているようだ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジャック・デイナン記者が報じている。



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ドジャースは度重なる成功により、あらゆる面で資金力が増幅され続けている。もしドジャースがスクーバルを獲得すれば、大谷翔平選手をはじめとした才能あふれるロースターに、さらにスーパースターが加わることになるだろう。



とはいえ、トレード期限後にスクーバルがドジャースのユニフォームを着ているという保証は今のところない。タイガースの首脳陣は勝利を目指して戦い、最終的にはスクーバルをチームに残すことを明確に示している。



実際に6月以降、彼らは100勝ペースを維持して戦っている。この調子が続けばポストシーズン進出も見えてくるだろう。



それでも消えないスクーバルのドジャース移籍の噂について、かつてMLBでプレーしたトレバー・プルーフ氏は「野球というスポーツの現状を考えると、それが本当に望ましいことなのかは分からない。ドジャースは球界のためを思って、自ら身を引くべきだ」と言及した。













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