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読売ジャイアンツの石塚裕惺は25日、阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「8番・三塁」で先発出場。4回に右翼線への2点タイムリーツーベースを放ち、一軍復帰後初打点を記録した。







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期待の若手が、貴重な追加点をもたらした。1-1の同点から佐々木俊輔の適時二塁打で勝ち越し、なおも無死二、三塁で迎えた第2打席。











石塚は阪神先発・伊原陵人の投じたカットボールを逆方向へ弾き返すと、打球は右翼線へ。走者2人が相次いで生還し、リードを3点に広げる一打となった。



石塚は花咲徳栄高から2024年ドラフト1位で巨人に入団した高卒2年目の内野手。昨季はファームで55試合に出場し、打率.327、3本塁打を記録。ルーキーイヤーから将来性の高さを示した。



今季は一軍で6試合に出場し、打率.190、4打点。ファームでは31試合の出場で打率.319、4本塁打、18打点、OPS.911と好成績を残している。



逆方向へ鋭く弾き返す対応力を見せ、首位攻防戦で勝利を引き寄せた石塚。



チームも5-1で阪神を下し、単独首位に浮上。



次代の主軸候補として大きな期待を集める若武者が、一軍定着へ向けて鮮烈なアピールを続けている。























【動画】一塁手の頭上を超えて…！石塚裕惺、逆方向への貴重な2点タイムリー



DAZNベースボールのXより





期待度No.1



一軍復帰後初打点

石塚裕惺 2点タイムリー2ベース



⚾️阪神×巨人

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【了】