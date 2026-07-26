読売ジャイアンツの石塚裕惺（写真：産経新聞社）


　


読売ジャイアンツ　最新情報

　読売ジャイアンツの石塚裕惺は25日、阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「8番・三塁」で先発出場。4回に右翼線への2点タイムリーツーベースを放ち、一軍復帰後初打点を記録した。
 


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　期待の若手が、貴重な追加点をもたらした。1-1の同点から佐々木俊輔の適時二塁打で勝ち越し、なおも無死二、三塁で迎えた第2打席。
 

　

 
　石塚は阪神先発・伊原陵人の投じたカットボールを逆方向へ弾き返すと、打球は右翼線へ。走者2人が相次いで生還し、リードを3点に広げる一打となった。
 
　石塚は花咲徳栄高から2024年ドラフト1位で巨人に入団した高卒2年目の内野手。昨季はファームで55試合に出場し、打率.327、3本塁打を記録。ルーキーイヤーから将来性の高さを示した。
 
　今季は一軍で6試合に出場し、打率.190、4打点。ファームでは31試合の出場で打率.319、4本塁打、18打点、OPS.911と好成績を残している。
 
　逆方向へ鋭く弾き返す対応力を見せ、首位攻防戦で勝利を引き寄せた石塚。
 
　チームも5-1で阪神を下し、単独首位に浮上。
 
　次代の主軸候補として大きな期待を集める若武者が、一軍定着へ向けて鮮烈なアピールを続けている。

 



  


　


【動画】一塁手の頭上を超えて…！石塚裕惺、逆方向への貴重な2点タイムリー
 
DAZNベースボールのXより
 

期待度No.1

一軍復帰後初打点
石塚裕惺 2点タイムリー2ベース

⚾️阪神×巨人

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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【了】