







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は左膝の負傷により、二刀流復帰の見通しが立っていない。負荷が大きくかかる二刀流なだけに、大谷には長いイニングを投げさせるべきではないとの声もある。米メディア『ヤードバーカー』のクリス・ポウナル記者が言及した。



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投手・大谷は今季、85回2/3を投じて防御率1.79、奪三振95を記録。特に最初の10試合の先発登板は圧倒的で防御率0.74をマークした。



しかし、ドジャースは大谷の膝に炎症が生じ、予定されていた先発登板を回避したことを受け、ローテーションから外した。打撃は膝に同じような負担をかけないため、指名打者（DH）としては出場を続けている。



ドジャースは大谷の二刀流復帰時期について具体的なスケジュールを示していない。もし無理して再び調子が崩れれば、ポストシーズンにおける先発ローテーションから完全に外れてしまう可能性もあるだろう。



そこで、ポウナル氏は大谷について「もし彼がプレーオフ前に復帰すれば、ドジャースは3イニングで終わることを前提に先発させるかもしれない。先頭打者として持てる力をすべて出し切り、体に負担がかかる前に降板させるべきだ」と言及した。











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