







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は現在、左膝炎症の影響で投手としてのプレーがストップしている。現段階ではいつマウンドに戻れるのかメドは立っていない状況だが、米メディア『クラッチポインツ』は、その大谷に“投手引退勧告” が突きつけられたと報じている。



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同メディアは「MLBネットワークで長年コメンテーターを務めるロブ・パーカー氏は、木曜日放送の『MLB Now』で持論を展開した」としつつ、「もう二度と投手として投げさせるべきではない！ 私は毎日、大谷が打線に名前を連ねている姿を見たい。もう投手を続ける必要はない。ドジャースはWSを2連覇しているが、彼は同シリーズでは0勝1敗、防御率7.56と結果を残せていない。投手を続けるのはチームのためではなく、彼本人のためにやっていることにすぎない」という同氏の見解を紹介。



同メディアによると、ドジャースのマーク・プライアー投手コーチは大谷の状態について「心配しているかと言われれば、ほどほどにはしている。ただ、これまで痛みや違和感を抱えながらプレーしてきた他の選手以上に心配しているわけではない。しっかり休養を取ったことで、症状が少し落ち着いてくれればと思っている。そして、来週末の状態を見て判断したい」と、現時点ではそこまで深刻視はしていないと言及。



投手としては限界という評価を受けた大谷だが、現状を打破してこうした声を吹き飛ばすことはできるだろうか。











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