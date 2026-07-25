公立4校が同日に甲子園切符！　15年ぶりの復活、1点差の激闘も…公立勢は現…

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第108回全国高校野球選手権の地方大会は25日、各地で決勝が行われ、高岡商、八幡商、東筑、大分商の公立4校が夏の甲子園出場を決めた。すでに代表入りしている横手を含め、現時点で公立校は5校となった。



富山大会を制したのは高岡商。富山第一との決勝では、初回に先制した後、その裏に逆転を許したが、2回に追いつくと、3回に棚辺向日歩の走者一掃となる3点適時三塁打で勝ち越した。その後も着実に加点し、15安打10得点で10-4と快勝。4年ぶり23回目の甲子園切符をつかんだ。



滋賀大会では、八幡商が彦根総合を6-2で下し、15年ぶり8回目の出場を決めた。4回に辻出愛輝の2ランで先制。5回に追いつかれたものの、その裏にすぐさま勝ち越すと、辻出の犠飛と小林大佑の適時打で突き放した。先発の久保田渓五から田上晴也へつなぎ、相手打線の攻撃を2点に抑えた。











北九州勢同士の対戦となった福岡大会決勝は、東筑が希望が丘との接戦を3-2で制した。両校無得点で迎えた4回、河野咲郎が無死満塁から走者一掃の3点適時三塁打。6回に1点差まで迫られたが、加納迅、深町光生の継投でリードを守り、9年ぶり7回目の夏の甲子園出場を決めた。



大分大会では、大分商が津久見に6-2で逆転勝ち。初回に先制を許した直後、木村颯汰、杉山巧真の適時打で試合をひっくり返した。中盤以降も得点を重ねてリードを広げ、13年ぶり16回目となる代表の座を射止めた。



今夏最初に甲子園出場を決めた公立校は、秋田代表の横手だった。大曲工との決勝を7-1で制し、1969年以来57年ぶり2回目の出場。25日には新たに4校が加わり、公立勢の甲子園出場は現時点で5校となっている。









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