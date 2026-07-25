







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるのか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に挙がっているが、デーブ・ロバーツ監督は補強にそこまで意欲を示していないようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。



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ドジャースは日本時間22日終了時点では、2位に11.5ゲーム差をつけナリーグ西地区首位を独走している。ただ、左膝炎症を抱える大谷をはじめ負傷者が何人か出ている上、前半戦からの不振を引きずっている選手もいる。



ただ、同メディアは「多くの人はドジャースがトレード期限までに、積極的な補強に動くと予想している。しかし、ロバーツ監督の最近の発言を見る限りでは、このチームには明確な弱点がないことから、トレード期限では『買い手』よりも、むしろ『売り手』に近い立場を取る可能性があることを示唆している」と言及。



続けて、「個人的には、チームにこれといって大きな補強ポイントは見当たらない。むしろ、買い手というより売り手だと言えるかもしれない」という同監督のコメントを伝えている。











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