







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの辰己涼介は25日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「3番・中堅」で先発出場。初回、背走しながら後ろ向きで打球をつかむスーパープレーを披露した。



大量失点の危機を救う、圧巻の守備だった。1点を先制された初回二死満塁、日本ハム・細川凌平が放った打球は中堅後方へ高々と舞い上がった。



中堅を守る辰己は落下地点へ向かって懸命に背走すると、最後は打球に背を向けた状態のままキャッチ。抜ければ走者一掃もあり得る打球をもぎ取り、最少失点で攻撃を終わらせた。



辰己は社高から立命館大を経て、2018年ドラフト1位で楽天に入団した29歳。5年連続で外野手部門のゴールデングラブ（GG）賞に選出されるなど、球界屈指の守備力が魅力の外野手だ。











今季は前日まで88試合に出場し、打率.291、9本塁打、32打点、出塁率.373を記録。打撃でもチームを支える一方、守備では幾度となく難しい打球をアウトに変え、その存在感を示している。



抜けていれば試合の流れが大きく傾きかねない場面だっただけに、チームを救う価値あるプレーとなった。

























【動画】これが5年連続GG賞の守備！辰己涼介、見事な背走キャッチ

DAZNベースボール公式Xより













残そ辰



辰己涼介 スーパープレー

抜ければ大量失点という場面

背走のまま後ろ向きでキャッチ



⚾️日本ハム×楽天

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【了】