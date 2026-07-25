







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるのか注目されている。フロントはそこまで積極的ではないという見方もあるが、それでも控え野手の増員は検討すべきなのかもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。



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ドジャースは日本時間24日終了時点で、2位に11ゲーム差をつけナリーグ西地区首位を独走中。ワールドシリーズ3連覇へ向け、ここまでは順調に歩みを進めている。



ただ、同メディアは「ドジャースは『スーパーチーム』と評されるほどの戦力を誇る一方で、補強ポイントはいくつか残されている。フロントの動きは、故障者の復帰状況に大きく左右されることになるだろう」としつつ、3つの補強ポイントを挙げる。



その内の一つに控え野手を含め、「ベンチ要員の野手を補強することは最優先課題ではないが、トレード期限までに戦力を加える価値は十分にある。キケ・ヘルナンデス内野手の復帰が見込まれているものの、アレックス・フリーランド内野手は安定感を欠き、キム・ヘソン内野手は勢いが落ち、さらにテオスカー・ヘルナンデス外野手も本調子ではない。たとえ彼らが本調子を取り戻したとしても、経験豊富な右打者をもう1人加えれば、デーブ・ロバーツ監督は試合終盤の起用により多くの選択肢を持つことができ、10月のポストシーズンに向けた貴重な保険にもなる」と記している。











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