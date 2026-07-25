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デトロイト・タイガースは、今季のトレード期限までにエースのタリク・スクーバル投手をトレードに出す可能性がある。一方で、ロサンゼルス・ドジャースはスクーバル獲得のためにエメ・シーハン投手をトレード要員として提示するかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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タイガースがスクーバルを放出する場合、契約期間が残っている先発投手と、有望な若手選手を要求すると見られている。26歳のシーハンは2030年のシーズンまで契約が残っており、まさにタイガースの要望を見たす選手だ。



さらに、ドジャースにはスクーバル級の選手を獲得するためにタイガースへ送り出せる有望株が複数いる。シーハンに加え、ザイア・ホープ外野手とエイダン・ウェスト内野手を提示することもできる。



ドジャースがスクーバルを獲得できた場合、大谷翔平選手や山本由伸投手らと先発ローテーションを組むことになる。これはワールドシリーズ3連覇に大きく近づくことを意味するだろう。



注目の集まるドジャースの動向について、コロマ氏は「シーハンは将来も有望な先発投手だが、彼を放出したとしても、スクーバルはどの先発ローテーションにとってもかなりの戦力強化になるだろう」と言及した。













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