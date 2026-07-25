







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるのか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に挙がっている中、米メディア『ドジャースウェイ』は、シンシナティ・レッズ所属のハンター・グリーン投手の獲得を推している。



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現在26歳のグリーンは、メジャーデビューした2022年から昨季までに91登板、25勝29敗、防御率3.65といった数字を残している先発右腕。今季は右ひじ故障により前半戦のほとんどを棒に振っており、ここまで3登板、2勝1敗、防御率6.06となっている。



同メディアは「大谷が当面の間は投手として登板しないことが決まり、さらにタイラー・グラスノー投手とブレイク・スネル投手も負傷者リスト（IL）でリハビリを続けていることから、先発ローテの強化が求められている。その補強候補として期待されているのがグリーンだ。チームが切望するエース級先発として理想的な存在になり得る」と主張。



続けて、「ドジャースはたとえ故障歴に不安があっても、それを上回る才能があれば獲得をためらわない球団だ。何より、現時点で市場に出回る可能性のある投手の中では、グリーンが最高の補強候補かもしれない。その魅力がある以上、多少のリスクには目をつぶってでも、獲得に踏み切る価値は十分にあるだろう。しかも、タリック・スクーバル投手を獲得するよりも低いコストで済むのだ」と指摘している。











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