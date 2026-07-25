2026年下半期占い◆双子座（ふたご座）の運勢◆“コミュニケーションと学び”で運気アップ!? エンジェルカードが伝える幸運の法則

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「2025年下半期占い」（12星座占い×エンジェルカード占い）。今回は、12星座別の2026年（令和8年）下半期「双子座（ふたご座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・ムクルさんが占います。「双子座（ふたご座）」のテーマや、エンジェルカードからのメッセージを通して、あなたの後半の運気アップに役立つヒントをお届けします。2026年6月から幸運の星である木星が、蟹座（かに座）から獅子座（しし座）に移動します。2025年後半から2026年の前半で家族や大切な人と築いてきた時間が、あなたのなかに安心と幸せを与えてくれたのではないでしょうか。2026年後半は、前半で感じていたかけがえのない時間たちが、あなたをさらに強くし、あなたらしく美しく輝けるような勇気をくれるでしょう。2026年6月下旬から、改革を司る天王星と霊的なエネルギーを司る海王星、そして、破壊と再生を司る冥王星が小三角をつくります。時代は破壊と再生を繰り返し、より良くなるために急激な変化を遂げます。そのなかで、「あなたは何者で、どんな発言をして、どう行動するべきなのか」をあなた自身と対話していくことで、あなたの本質的で純粋な部分が見つかり、より良い環境を築くことができるでしょう。2026年下半期のふたご座さんは、いろんな人たちとの交流のなかで、新鮮な情報や価値観、大切にしたい古くからの知識や伝統を感じて、精神的にも大きく成長するでしょう。これは、今後あなたにやってくる壮大な学びのための準備期間なのかもしれません。あなたへのメッセージで出てきたカードは、大天使ウリエル「You Know What to do」です。 あなたはご自身で思っているよりも賢いのです。内なる智慧は、あなたが求めている答えを与えてくれているのです。どうか内に宿る気持ちに従い、ふとやってくる考えやアイデアを信頼してください。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/