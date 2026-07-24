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24日のプロ野球公示で、阪神タイガースは津田淳哉投手を一軍登録から抹消した。







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直近は精彩を欠く投球が続いており、15日の中日ドラゴンズ戦では2回を投げて石川昂弥選手に被弾するなど1失点。20日の横浜DeNAベイスターズ戦でも1回を3失点と苦しい内容だった。



7月はここまで5試合の登板で防御率6.00と数字を落としており、今季通算では7試合登板・防御率4.32という結果に終わっていた。











奈良・高田商高、大阪経済大を経て2023年ドラフト6位で入団した24歳。



真上から力強い直球を投げ下ろす右腕で、昨季はファームで24試合に登板し、リリーフに専念した7月以降は防御率1.04という安定感を披露した。



今季は待望の一軍デビューを果たし、ここまで一定の経験を積んでいる。



ファームでは今季22試合に登板し防御率1.93・5セーブと結果を残しており、状態を立て直し再昇格を目指す。



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