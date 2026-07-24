王立ベルギーサッカー協会（RBFA）は24日、新指揮官としてマルク・ファン・ボメル氏の招へいを発表した。

RBFAの発表によると、契約期間はUEFA EURO 2028終了時まで。アシスタントコーチとして、元オランダ代表のボウデヴィン・ゼンデン氏、元ベルギー代表のマールテン・マルティンス氏、オランダ人指導者のレイニエル・ロベモンド氏も入閣する。

FIFAワールドカップ2026で準々決勝敗退に終わったベルギー代表は、今月20日にリュディ・ガルシア前監督との契約を更新しないことを発表。後任にはセルジオ・コンセイソン氏の名前も挙げられていたが、ファン・ボメル氏の就任が決定した。

ファン・ボメル新監督はRBFAの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「ベルギー代表監督に就任できたことを光栄に思います。RBFAが私を信頼してくださったことに感謝を申し上げます。ベルギーには素晴らしい選手が揃っており、計り知れない可能性を秘めています。コーチングスタッフとともに、規律正しく、野心的で、世界のトップチームと互角に戦えるチームを作り上げていきたいと考えています」

「成功は決して保証されるものではないですが、努力、誠実さ、そして献身性は必ず報われます。このチームが日々成長し、ベルギー国民が誇りを持てるよう、全力を尽くします。選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さんとともに、この新たな物語を始められることを楽しみにしています」

現在49歳のファン・ボメル氏は、現役時代にPSVやバルセロナ、バイエルン、ミランなどでプレー。オランダ代表としては2度のワールドカップに出場し、通算79試合出場10ゴール10アシストを記録した。監督キャリアは古巣PSVからスタートし、その後はヴォルフスブルクとアントワープの監督を歴任。2024年夏以降はフリーとなっていた。