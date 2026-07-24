







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、本塁上での接触をきっかけにコロラド・ロッキーズの選手と言い合いとなり、両軍のベンチが飛び出す騒動を起こした。しかし、これには勘違いがあったと明かしている。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のリタブラタ・チャクラバーティー記者が報じた。



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問題の場面は同点で迎えた延長10回に起きた。ロッキーズのコール・キャリッグ外野手が勝ち越しの得点を狙った際、球審とラッシングが走路付近に位置しており、滑り込むための空間がほとんど残されていなかったという。



キャリッグがベンチへ戻りながら言葉を発すると、ラッシングは自分に向けられたものだと受け取り、すぐに反応した。両軍の選手がベンチから出てきたものの、チームメートが間に入り、事態が深刻化する前に収まった。



ラッシングは今季、大谷翔平選手との意思疎通がうまくいかず、大谷が自ら配球を決める事態を招いたこともある。さらに、別の試合でも本塁上のプレーを巡って相手ファンから批判を受けており、感情的な振る舞いがたびたび注目されてきた。



この日の騒動についてラッシングは後日、「あれはただ単に、試合の競争心によるものだったと思う。ボールを処理している最中に、相手が誤解していただけだ。タッチやボールへの反応に悪意はなかった」と言及した。











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