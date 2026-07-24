U-NEXTは24日、欧州サッカーの2026－27シーズン開幕に先立ち、名門クラブや日本人選手所属クラブのプレシーズンマッチをサッカーパックにて配信することを発表した。また、新シーズンからはドイツ伝統のカップ戦DFBポカールも同パックにて視聴可能となる。

2026－27シーズン開幕が迫る中、U-NEXTは今月下旬から来月中旬にかけて行われるプレシーズンマッチ計20試合以上をサッカーパックにて配信することに。プレシーズンマッチは各クラブの新体制お披露目の場となり、夏の移籍市場で獲得した新戦力や新ユニフォーム、監督の新たな戦術的アイデアをいち早く目にすることが可能。また、FIFAワールドカップ2026に出場した選手たちの所属クラブでのプレーを見ることができる。

月額2600円のU-NEXTサッカーパックでは、アーセナルやマンチェスター・シティ、バイエルン、レアル・マドリード、ミランといった欧州屈指の名門クラブのほか、三笘薫が所属するブライトン、鎌田大地が所属するクリスタル・パレス、遠藤航が所属するリヴァプール、佐藤龍之介が加入したばかりのバレンシアなどの試合を配信予定だ。

さらに、新シーズンからはイングランド、スペイン、オランダのカップ戦に加え、DFBポカールの配信がサッカーパックにてスタート。1935年に創設されたドイツで最も歴史と権威がある大会は、国内リーグとは異なる緊張感のある一発勝負が魅力で、バイエルン所属の伊藤洋輝やフランクフルト所属の堂安律ら日本人選手の活躍にも注目が集まる。U-NEXTでは名門クラブや日本人所属クラブを中心に厳選したカードをライブ配信する予定だ。

なお、2026－27シーズンはDFBポカールの他に、U-NEXT独占となるプレミアリーグ、エールディヴィジ、FAカップ、コパ・デル・レイ、FAコミュニティ・シールド、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、KNVBカップ、ウィメンズ・スーパーリーグに加え、ラ・リーガも引き続き配信予定だ。

プレシーズンマッチの配信予定は以下の通り。

▼7/23（木）

3:00 バレンシア vs エルデンセ※見逃し配信中

▼7/25（土）

23:00 セルティック vs ミラン

▼7/26（日）

3:00 バレンシア vs カステジョン

7:00 リヴァプール vs サンダーランド

▼7/29（水）

2:00 クリスタル・パレス vs RCランス

3:30 ファマリカン vs クリスタル・パレス

▼7/30（木）

8:30 リヴァプール vs レクサム

▼8/1（土）

3:45 バーミンガム vs バルセロナ

▼8/2（日）

1:00 レアル・マドリード vs フィオレンティーナ

3:00 ジローナ vs アーセナル

▼8/3（月）

1:00 PSV vs AZ

5:00 リヴァプール vs リーズ

▼8/5（水）

20:00 Kリーグ選抜 vs マンチェスター・シティ

▼8/7（金）

21:00 バイエルン vs アストン・ヴィラ

▼8/8（土）

23:00 ブライトン vs ローマ

▼8/9（日）

4:00 バレンシア vs ニューカッスル

20:00 マンチェスター・シティ vs アトレティコ・マドリード

22:30 リヴァプール vs モナコ

▼8/13（木）

4:00 デポルティーボ vs レアル・マドリード

▼8/15（土）

22:30 ボルシアMG vs アストン・ヴィラ

23:00 トッテナム・ホットスパー vs ホッフェンハイム

23:00 ブライトン vs ボローニャ

23:00 ニューカッスル vs レヴァークーゼン

23:00 ブレントフォード vs フランクフルト

▼8/16（日）

時間未定 シャルケ vs レアル・マドリード

▼8/17（月）

0:00 ニューカッスル vs ストラスブール

2:00 リヴァプール vs コモ

▼8月下旬

ブライトン vs 未定（カンファレンスリーグ・プレーオフ／ブライトンホーム戦）