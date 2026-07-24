







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。具体的なトレード案も複数出ている中、元メジャーリーガーのトレバー・プルーフ氏が“自重”を求めたという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。仮に獲得となれば、既に大谷らを擁する先発ローテーションが他の追随を許さないレベルに達することが濃厚だ。



同メディアは「トレード期限が迫る中、ドジャースとスクーバルを結びつける報道が相次いでいる。そして、この大型トレードの可能性に対し、球界からは『実現してほしくない』と強く訴える声が数多く上がっている。その一人がプルーフ氏だ。同氏は先日出演したポッドキャスト番組で、『球界全体のことを考えると、私はそれを見たいとは思わない。球界のためにも、ドジャースはあえて剣を収めるべきだ』と述べた」と言及。



続けて、「彼が今季中にドジャースのユニフォームに袖を通すことになるかどうかは、時間がたてば明らかになるだろう。しかし、同氏をはじめ多くの野球ファンが望んでいるのは、そのような光景が少なくとも当面は南カリフォルニアの陽光の下で見られないことだ。彼の獲得が成功するかどうか、その結末はトレード期限が正式に締め切られる8月3日に判明する」と記している。











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